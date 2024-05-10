Asus готовится представить портативную консоль ROG Ally X

Летом 2023 года, Asus представила свою первую портативную консоль ROG Ally, которая составила конкуренцию Steam Deck.

Теперь же компания готова анонсировать следующую версию — ROG Ally X, полноценного преемника. Пока что разработчики не спешат делиться характеристиками — это произойдет на официальной презентации 2 июня.

Как сообщил представитель Asus Шон Йен, Ally X на базе Windows будет оснащена тем же чипсетом AMD Z1 Extreme и тем же 7-дюймовым экраном с частотой обновления 48-120 Гц. Главное изменение коснется времени автономной работы, которые будет увеличено не на 30-40%, а на «гораздо больше». В остальном же, цель Asus — уместить максимум в подобное устройство: больше 16 ГБ оперативной памяти, длинный слот для SSD M.2 2280 и так далее.

Отдельное внимание компания уделяет ремонтопригодности. У пользователей должна быть возможность легко заменять модули джойстиков, батарею, рукоятки, триггеры и D-Pad.

К сожалению, подобные изменения ударят по карману. В отличие от Steam Deck OLED, которая осталась в прежней ценовой категории, Ally X будет стоить дороже оригинала. Кстати, первая версия консоли останется в продаже и получит скидки и некоторые обновления.