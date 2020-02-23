Assassins Creed II стала временно бесплатной

Как и ожидалось, компания Ubisoft объявила о начале бесплатной раздачи игры Assassins Creed II в фирменном сервисе Uplay. Для её получения нужно перейти на сайт Ubisoft и нажать “получить бесплатно”.

Assassins Creed II была представлена в ноябре 2009 года и получила множество тёплых отзывов от игроков. Особенностью серии Assassin’s Creed являются исторические личности, которые попадаются игроку на протяжении всей игровой истории. Во второй части таковыми стали Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли, Родриго Борджиа и другие.

Раздача Assassins Creed II продлится всего до 17 апреля.