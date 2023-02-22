Apple запатентовала ремешок для Apple Watch изменяющий цвет

Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, который способен изменять цвет браслета. Соответствущий документ появился на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.

Сообщается, что сам ремешок будет тканевым с электрохромным покрытием. Пользователи смогут переключать нужный цвет себе под настроение и даже при оповещении о событии. Например, когда закрылись кольца активности или выполнилась другая фитнес-цель.

Стоит упомянуть, что не все патенты Apple доходят до исполнения. Иногда они так и остаются патентами.