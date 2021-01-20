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Новости

Apple запатентовала новую версию Face ID

В ведомстве по патентам США зарегистрирован новый патент Apple, который описывает иной способ биометрической аутентификации с помощью Face ID. Речь идёт о тепловом распознавании карты лица.

Текущая версия на основе камеры TrueDepth использует до 30 тысяч точек в инфракрасном спектре. Они проецируются на лицо, после чего система считывает их.

В патенте же описана технология, которая работает иначе. Она позволяет считывать тепловые метки с лица пользователя напрямую — без подсветки. Также она позволит сканировать лицо в маске.

Не исключено, что новинку внедрят в iPhone 12s.

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Источник:
Gizmochina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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