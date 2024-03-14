Apple запатентовала боковой сенсорный дисплей для iPhone

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple патент на довольно странный дизайн iPhone или iPad. Технология представляет собой сенсорный дисплей на боковой грани устройства. Он напоминает сенсорную панель, ранее представленную MacBook Pro.

Предполагается, что боковой дисплей будет оснащен кнопками управления (например, для регулировки громкости и переключения песен) и интерфейсами с информацией о состоянии (время автономной работы, погода и т.д.).

Хотя официальные сроки выпуска этой технологии остаются неизвестными, патент напоминает, что Apple постоянно пытается создать что-то новое.