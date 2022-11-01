Apple замедлила кабели USB-C новых планшетов iPad 10 и iPad Pro M2

Компания Apple недавно представила планшет iPad 10, который тоже перешёл на универсальный разъём USB-C. Это была последняя модель, сделавшая это. Однако компания всё же урезала возможности кабеля, идущего в комплекте с новыми iPad 10, iPad Pro 11 и 12,9 (2022).

Суть в том, что штатный кабель лишён чипа E-Marker, внедрённого со стандартом USB 3.1, который определяет скоростные и мощностные характеристики стандарта. А это означает, что он поддерживает ток до 3А и зарядку до 60 Вт, а скорость передачи составляет всего 480 Мбит/сек в максимуме.

Таким образом, зарядка будет идти дольше, не говоря уже о передаче данных. Примечательно, что более ранние версии кабелей оснащены чипом E-Marker, поддерживают токи до 5А и зарядку до 100 Вт. Хотя скорость передачи всё такая же низкая.