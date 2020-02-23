Выпущен джейлбрейк для всех актуальных iPhone

Продукция Apple всегда считалась неким эталоном неуязвимости, особенно, если сравнивать ее с Android. Но это не удивительно, ведь операционная система iOS имеет закрытый исходный код, а поэтому ее вопросы, касающиеся безопасности проработаны на порядок выше. Все эти утверждения никак не разделяют хакеры, которые постоянно ищут новые дыры в ОС. Порой, они находятся, но разработчики Apple их быстро закрывают. Но не в этот раз.

На этот раз сторонние специалисты в области взлома нашли некоторую уязвимость, о которой разработчики Apple не слышали. Все это позволило создать джейлбрейк, который актуален для версий iOS начиная с 11 и заканчивая 13.5. Лишь вчера его официально выпустила компания Unc0ver. Его создатели уверяют, что джейлбрейк стабилен и не способен вызвать быстрой разрядки аккумуляторной батареи, как было раньше.

Также стало известно, что данный джейлбрейк не вмешивается в работу фирменных приложений и сервисов компании. Более того, «песочницей» можно и дальше пользоваться, ведь ее безопасность находится на том же уровне. А вот устанавливать приложения бесплатно из AltStore и Cydia вполне возможно.

Ведущий разработчик Unc0ver заявил, что джейлбрейк просто вносит исключения к уже существующим правилам, которые прописали в Apple. Сам же производитель и ее отдел разработчик сейчас всеми силами пытаются найти ту самую уязвимость, убрав которую можно восстановить привычную работу iOS. По заявлениям представителей Unc0ver, на это им понадобится не менее двух-трех недель. А пока же обладатели устройств на iOS могут пользоваться джейлбрейком.