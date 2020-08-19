Apple Watch SE могут выйти в 2021 году

Доступный iPhone SE стал настоящих хитом среди всех пользователей. Apple так понравилась идея выпуска смартфона в старом корпусе, но с топовой начинкой, что в 2020 году история повторилась и был представлен iPhone SE 2-го поколения.

Теперь если верить информации от инсайдера с никнеймом Komija_kj, то Apple может выпустить бюджетный вариант Apple Watch с приставкой SE. Новинка может дебютировать в марте 2021 года.

Apple Watch SE получат дизайн Apple Watch Series 3 с широкими рамками вокруг дисплея, но мощную начинку от флагманских Apple Watch Series 5 или Series 6 (если последние выйдут к тому моменту).

По сравнению с более дорогими моделями, Apple Watch SE будут собираться из менее дорогих материалов для корпуса, поэтому есть вероятность, что он будет выполнен из пластика.

После запуска новых Apple Watch SE с продажи будут сняты Apple Watch Series 3. Примерная стоимость доступных часов составит $199 или около 14 тысяч рублей.