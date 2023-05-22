Владельцы Apple Watch получили позеленевший экран после установки watchOS 9.5

После установки последнего обновления watchOS 9.5 пользователи Apple Watch обнаружили необычную проблему — яркий зеленый оттенок экрана. Он становится заметным при вводе пароля и при открытии Центра уведомлений.

Жалобы на эту проблему поступают от владельцев всех моделей Apple Watch, но наибольшее количество отзывов поступило от владельцев Series 8.

Некоторым пользователям удалось временно избавиться от зеленого оттенка, перезагрузив часы. Однако, данное решение не работает для всех.

Предполагается, что причина проблемы заключается в программном обеспечении, и Apple уже занимается разработкой исправления. Ожидается, что в ближайшее время будет выпущено обновление, которое устранит данную проблему и вернет экрану Apple Watch естественные цвета.