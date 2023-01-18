Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности вместо AR-очков

Компания Apple временно отказалась от выпуска AR-очков, которые планировалось представить в ближайшие годы. Их релиз отложен на неопределённый срок по техническим причинам.

По данным сетевых источников, планировалось выпустить очки после выхода гарнитуры смешанной реальности. Однако теперь планы пересмотрены. Сообщается, что в 2023 году выйдет дорогая версия гарнитуры, а в 2024 или 2025 году — более дешёвая. Отметим, что очки хотели выпустить в 2023-м, а затем сдвинули на 2025-й.

Пока неясно, что именно мешает компании, но, похоже, со времён Google Glass технологии ещё не развились настолько, чтобы обеспечить нужное быстродействие. При этом ожидалось, что очки смогут заменить iPhone.

Что касается гарнитур, то старшая модель получит дисплеи высокого разрешения (до 4K), несколько камер, лазерные детекторы для отслеживания жестов, процессор M2 и другие «примочки».

А вот более дешёвая версия может получить дисплеи меньшего разрешения, меньше датчиков и так далее.