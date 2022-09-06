iPhone 14 получит улучшенный прошлогодний процессор A15 Bionic

Сообщается, что iPhone 14 и 14 Plus получат улучшенные версии процессора Apple A15 Bionic.

То, что им не достанется топовый A16 Bionic, было известно еще весной, об этом говорил аналитик Мин-Чи Куо. Купертиновцы оставили самую мощную платформу для Pro-версий.

Как и ожидалось, производитель не мог просто выпустить iPhone 14/14 Plus на прошлогоднем процессоре. Тогда бы новинка оказалось бы совсем лишена серьезных изменений. Сейчас стало известно, что он добавит дополнительное ядро в A15 Bionic. Это увеличит производительность на 25%.

Презентация состоится уже завтра, 7 сентября. Сегодня даже появились изображения с мероприятия, их можно посмотреть тут.

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