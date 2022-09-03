Стали известны все расцветки Apple Watch Series 8

Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro рассказал новые подробности о грядущих Apple Watch Series 8, которые представят уже 7 сентября.

Он опубликовал снимки фрагмента коробки Apple Watch Series 8, а также рассказал какие цвета будут доступны. По его словам, часы будут повторять цвета нового MacBook Air на M2: серебристый, серый космос, сияющая звезда и тёмная ночь. Кроме того, часы могут появиться в цвете (PRODUCT)RED. А вот синих и зелёных корпусов больше не будет.

Отмечается, что речь идёт только о базовых алюминиевых Apple Watch Series 8. Вероятно, что стальные часы будут доступны в золотом, графитовом и серебристом цвете.

Интересно, что новая коробка обзаведётся обновлёнными пломбами, что будут оставлять след на коробках после вскрытия и переклеить язычки будет невозможно.

Презентация Apple Watch Series 8 и iPhone 14 состоится уже 7 сентября.

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