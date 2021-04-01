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Новости

Apple выпустила шестую бету iOS 14.5

Apple выпустила шестую бета-версию iOS 14.5 для разработчиков и участников программы публичного тестирования.

Апдейт приносит механизм рекомендаций приложений от российских разработчиков при первом запуске устройства. Ведь с 1 апреля 2021 года, в силу вступил закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, умные телевизоры и компьютеры. Более подробно об этом можно почитать тут.

Кроме механизма, при первом запуске Siri будет предложено выбрать мужской или женский голос, а также акцент голосового ассистента.

Для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max изменилась методика подсчёта ёмкости аккумулятора. Процесс будет работать в фоне несколько недель, но позже, будут показаны точные данные. Также была повышена безопасность, производительность и улучшена автономность.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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