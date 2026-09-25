iPad mini 8 может получить чип A20 Pro и горизонтальную камеру
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iPad mini 8 может получить чип A20 Pro и горизонтальную камеру

Новый iPad mini также может перейти на OLED-экран и дебютировать до конца октября.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:36
iPad mini 8 может получить чип A20 Pro и горизонтальную камеру

iPad mini 8 может получить чип A20 Pro, горизонтальную фронтальную камеру и новую акустическую систему. По данным утечки, изображения и сведения об устройстве обнаружены в коде Apple.

Фронтальную камеру перенесут на длинную грань корпуса. В верхней части стекла заметна небольшая выемка, предположительно предназначенная для динамика. Кнопки питания и громкости останутся сверху.

Устройство также может получить немного увеличенный OLED-экран, защиту от воды и новую акустическую систему с вибрационным излучателем.

Марк Гурман ожидает выпуск нового iPad mini до конца октября.

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