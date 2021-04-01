В России запретили продавать смартфоны без отечественных приложений

С сегодняшнего дня в России начал действовать закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты и умные телевизоры и компьютеры.

Для этого выбрали 16 обязательных российских приложений: поисковая систем «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», «Одноклассники» и сервис для трансляций OK Live, социальная сеть «ВКонтакте», «Госуслуги», «Мой Офис», Applist.ru, платежная система «Мир» и антивирус Kaspersky. При этом такой набор будет на Android и iOS. На iPhone не появится только «Мир» и антивирус.

Самое интересное, что штрафы за продажу устройств без российских приложений вступают в силу только 1 июля. До этого момента это лишь рекомендации. Но с середины лета за нарушение придётся платить до 200 тысяч рублей.

Новая инициатива должна, по мнению законодателей, улучшить позиции отечественного ПО на рынке. Однако ситуация с Samsung показывает, что всё не так радужно.