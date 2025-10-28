Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы

28 октября Яндекс провел конференцию «Алиса, что нового?», посвященную искусственному интеллекту. Рассказываем, что компания представила на мероприятии и какие новые функции появятся в сервисах в ближайшее время.

Главный анонс — новая универсальная нейросеть Алиса AI, которая решает самые разные задачи. Она не просто отвечает текстом, а формирует развернутые ответы с картинками, видео, ссылками и данными из Яндекс Карт.

В ближайшее время появится раздел «Моя память», в котором нейросеть сможет превращать идеи и голосовые заметки пользователя в списки дел, покупок и напоминания. Алиса AI работает на базе нового семейства генеративных моделей — Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM. Подробнее.

В Яндекс Браузере Алиса AI сможет анализировать содержимое вкладки — например, найти нужные данные в длинном PDF-документе или ответить на вопрос по видео. Общение с ней доступно прямо в умной строке и на стартовой странице Браузера. Подробнее.

Алису AI интегрируют в Яндекс Go. Нейросеть станет городским помощником — сможет заказывать такси, еду, продукты и доставку, подключая соответствующих ИИ-агентов. Подробнее.

Яндекс также анонсировал носимые устройства с Алисой AI, которые будут связаны с функцией «Моя память». Пользователи смогут на ходу записывать мысли и задачи голосом, а нейросеть сохранит и структурирует их. Подробнее.

Все новые функции будут появляться постепенно. Уже сейчас доступны новые форматы ответов и общение через умную строку Браузера. Раздел «Моя память», ИИ-агенты и интеграция в Go появятся позже. Чтобы протестировать их, можно записаться в лист ожидания.