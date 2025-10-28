Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы | The GEEK
close
Новости

Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы

Новая нейросеть, ИИ-агенты, интеграция в сервисы компании и умные носимые устройства.

28 октября Яндекс провел конференцию «Алиса, что нового?», посвященную искусственному интеллекту. Рассказываем, что компания представила на мероприятии и какие новые функции появятся в сервисах в ближайшее время.

Главный анонс — новая универсальная нейросеть Алиса AI, которая решает самые разные задачи. Она не просто отвечает текстом, а формирует развернутые ответы с картинками, видео, ссылками и данными из Яндекс Карт.

В ближайшее время появится раздел «Моя память», в котором нейросеть сможет превращать идеи и голосовые заметки пользователя в списки дел, покупок и напоминания. Алиса AI работает на базе нового семейства генеративных моделей — Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM. Подробнее.

В Яндекс Браузере Алиса AI сможет анализировать содержимое вкладки — например, найти нужные данные в длинном PDF-документе или ответить на вопрос по видео. Общение с ней доступно прямо в умной строке и на стартовой странице Браузера. Подробнее.

Алису AI интегрируют в Яндекс Go. Нейросеть станет городским помощником — сможет заказывать такси, еду, продукты и доставку, подключая соответствующих ИИ-агентов. Подробнее.

Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик

Яндекс также анонсировал носимые устройства с Алисой AI, которые будут связаны с функцией «Моя память». Пользователи смогут на ходу записывать мысли и задачи голосом, а нейросеть сохранит и структурирует их. Подробнее.

Все новые функции будут появляться постепенно. Уже сейчас доступны новые форматы ответов и общение через умную строку Браузера. Раздел «Моя память», ИИ-агенты и интеграция в Go появятся позже. Чтобы протестировать их, можно записаться в лист ожидания.

id·213437·20251028_1412
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
Яндекс анонсировал «умные наушники» со встроенной Алисой
Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью
Яндекс задумался о выпуске своего умного кольца
СберКот появился в интеллектуальных колонках Sber с ГигаЧат
Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой
Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 
Яндекс создаёт Physical AI: роботы начнут видеть, слышать и действовать как люди
Алиса научилась подробно описывать изображения в Яндекс Браузере
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях
Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?»
Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  5. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  6. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры
Смотреть все обзоры