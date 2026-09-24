Apple Intelligence заняла до 30 ГБ на некоторых Mac с macOS 27

Apple Intelligence заняла от 20 до 30 ГБ на некоторых компьютерах Mac после установки macOS 27 Golden Gate. По данным наблюдений, система автоматически загружает локальную модель при подключении к интернету.

На Mac mini с M4 Pro объём достиг 20,67 ГБ, а на MacBook Pro с M3 Pro — 24,35 ГБ. Один пользователь macOS 27 Release Candidate зафиксировал 30,16 ГБ.

Apple указывает до 14 ГБ для Mac с M3 или новее и минимум 12 ГБ объединённой памяти. Для остальных совместимых моделей заявлено до 8 ГБ. При этом отдельные компьютеры на M1 показывали около 14 ГБ.

Использовать Apple Intelligence необязательно, но запретить загрузку моделей в macOS 27 нельзя. Проверить занятый объём можно в разделе «Системные настройки» → «Основные» → «Хранилище».