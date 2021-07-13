Apple выпустила пауэрбанк с креплением MagSafe

Без презентаций и шумихи, Apple выпустила новый MagSafe-пауэрбанк с магнитным креплением к задней части iPhone 12. Именно он заменит скандальный горбатый чехол.

Зарядка пауэрбанка происходит с помощью кабеля Lightning. Сама компания рекомендует использоваться адаптер питания на 20 Вт и выше. Новинка совместима с любым iPhone 12 и передаёт энергию на мощности 5 Вт.

Ёмкость внешнего аккумулятора MagSafe составляет всего 1460 мАч. Пока аксессуар представлен только в белом цвете по цене 9 490 рублей.