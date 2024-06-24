Apple выпустила iOS 18 Beta 2 для разработчиков

Сегодня Apple выпустила вторую бета-версию iOS 18 для разработчиков.

В ней исправили баги и повысили стабильность системы. Приложение «Фото» получило новую анимацию, а также исправили ошибку, когда при приближении снимка появлялись различные полоски. Магазин App Store получил черный вариант иконки в Dark Mode.

Кроме того, добавились функции iPhone Mirroring для управления смартфоном при помощи macOS и SharePlay Screen Sharing для управления iPhone другого человека через SharePlay.

Ранее стало известно, что производительность iPhone 15 Pro с установленной iOS 18 увеличилась на 25%, но есть нюанс.