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Apple выпустила iOS 18 Beta 2 для разработчиков

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:59

Сегодня Apple выпустила вторую бета-версию iOS 18 для разработчиков.

В ней исправили баги и повысили стабильность системы. Приложение «Фото» получило новую анимацию, а также исправили ошибку, когда при приближении снимка появлялись различные полоски. Магазин App Store получил черный вариант иконки в Dark Mode.


Кроме того, добавились функции iPhone Mirroring для управления смартфоном при помощи macOS и SharePlay Screen Sharing для управления iPhone другого человека через SharePlay.

Ранее стало известно, что производительность iPhone 15 Pro с установленной iOS 18 увеличилась на 25%, но есть нюанс.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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