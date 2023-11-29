Apple выпустила iOS 17.2 beta 4. Что изменили?

Сегодня Apple выпустила прошивку iOS 17.2 beta 4 в которой компания реализовала возможность изменить звук уведомлений по умолчанию.

Благодаря нововведению, теперь можно зайти в «Настройки» > «Звуки, тактильные сигналы» > «Уведомления по умолчанию» и изменить стандартный звук рингтона, который используется большинством приложений для оповещений по умолчанию.

Кроме этого, в iOS 17.2 beta 4 купертиновцы убрали возможность создания совместных плейлистов в Apple Music. Предполагается, что это было сделано из-за возникшей ошибки, которую в будущем исправят и вернут эту опцию в первозданном виде.

Прошивка iOS 17.2 beta 4 уже доступна в бета-канале операционной системы. Релиз стабильной версии iOS 17.2 ожидается в следующем месяце.