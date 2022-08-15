Apple выпустила iOS 16 beta 6

Компания Apple выпустила шестую бета-версию iOS 16. Пока она доступна только для разработчиков.

Как это обычно бывает, никакого описания Apple не предоставила. Предположительно обновление направлено на устранение багов и ошибок, которые были обнаружены в ранних версиях iOS 16.

Размер iOS 16 beta 6 составляет около 430 Мб.

Установить бета-версию iOS 16 могут пользователи iPhone с профилем разработчика. Как это сделать, читайте в нашей инструкции.

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