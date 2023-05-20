Apple выпустила iOS 16.5: что нового?

Apple выпустила новое обновление iOS 16.5, которое уже доступно для загрузки. В этой версии не предусмотрены крупные изменения, поскольку Apple планирует представить iOS 17 на конференции WWDC 2023 в начале июня. В основном, такие промежуточные обновления направлены на исправление ошибок и повышение стабильности работы. Тем не менее, несколько изменений все же имеются.

В iOS 16.5 добавлены новые обои, однако они могут быть недоступны в некоторых регионах, включая Россию. Обои будут доступны только на устройствах с другим регионом, например в США или странах Европы.

Было изменено требование к уровню заряда для обновления iOS. Ранее установка новых версий системы была невозможна при заряде устройства менее 50%. Теперь достаточно всего 20% заряда без подключения к розетке. Однако пока неизвестно, на каких моделях iPhone доступно данное новшество.

Также в iOS 16.5 были исправлены ошибки, включая проблему с настройками экранного времени, которые могли сбрасываться или не синхронизироваться между устройствами. Кроме того, исправлена проблема с подкастами в CarPlay, которые ранее могли не загружать контент.

Помимо этого, в обновлении iOS 16.5 было внесено около 40 изменений в области безопасности. Поэтому обновление стоит установить для повышения безопасности устройства. Apple устранила уязвимости и ошибки, в том числе некоторые критические.

Кроме iOS 16.5, Apple также выпустила обновления для iPadOS (16.5), macOS Ventura (16.4) и watchOS (9.5). В этих версиях также содержатся незначительные обновления, например, исправлена проблема из-за которой автоматическая разблокировка с помощью Apple Watch не происходила на Mac.

iOS 16.5 может быть установлена на все модели iPhone, начиная с iPhone 8. Для её установки достаточно зайти в настройки или нажать на уведомление от системы.