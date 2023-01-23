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Apple выпустила iOS 16.3

Apple выпустила публичную версию iOS 16.3 для всех пользователей iPhone. В обновлении появилось несколько функций, была улучшена производительность и исправлены найденные ошибки.

Что нового в iOS 16.3:

  • Появилась возможность добавлять физические ключи безопасности для Apple ID;
  • Добавлена расширенная защита данных iCloud. Теперь шифруются резервные копии, напоминания, заметки и фотографии;
  • Поддержка HomePod 2;
  • Чтобы совершить экстренный вызов SOS, нужно удерживать кнопку включения вместе с кнопкой увеличения или уменьшения громкости;
  • Исправлена ошибка, когда обои на экране блокировке отображались черными;
  • iPhone 14 Pro Max после выхода из режима сна, больше не отображает горизонтальные линии;
  • Новые обои из серии «Единство».

Вес iOS 16.3 составляет около 1 ГБ. Загрузить обновление можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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