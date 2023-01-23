Apple выпустила iOS 16.3

Apple выпустила публичную версию iOS 16.3 для всех пользователей iPhone. В обновлении появилось несколько функций, была улучшена производительность и исправлены найденные ошибки.
Что нового в iOS 16.3:
- Появилась возможность добавлять физические ключи безопасности для Apple ID;
- Добавлена расширенная защита данных iCloud. Теперь шифруются резервные копии, напоминания, заметки и фотографии;
- Поддержка HomePod 2;
- Чтобы совершить экстренный вызов SOS, нужно удерживать кнопку включения вместе с кнопкой увеличения или уменьшения громкости;
- Исправлена ошибка, когда обои на экране блокировке отображались черными;
- iPhone 14 Pro Max после выхода из режима сна, больше не отображает горизонтальные линии;
- Новые обои из серии «Единство».
Вес iOS 16.3 составляет около 1 ГБ. Загрузить обновление можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.
Подпишитесь на Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации @T_GEEK
Комментарии