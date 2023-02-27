Apple возобновила разработку iPhone SE 4 с чипом 5G собственного производства

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple возобновила работу над четвертым поколением iPhone SE. Ранее, по его словам, компания собиралась полностью отменить проект или отложить разработку до 2024 года.

Сообщается, что iPhone SE 4 пересмотрели. Теперь это будет доступная вариация iPhone 14. У новинки будет 6,1-дюймовый OLED-дисплей вместо ЖК-экрана. Также смартфон оснастят модулем 5G, который производят сами купертиновцы. Это будет первый iPhone с чипом 5G от Apple.

Когда именно состоится релиз iPhone SE 4 неизвестно. Скорее всего, это произойдет не раньше 2024 года.