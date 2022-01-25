Apple устроила конкурс для владельцев iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Компания Apple объявила о старте конкурса для владельцев iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, который продлится до 17 февраля 2022 года.

Чтобы наглядно показать, на что способны камеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, компания Apple приглашает своих пользователей размещать макроснимки в Instagram и Twitter с хэштегами #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge и участвовать в международном конкурсе. Жюри, состоящее из экспертов отрасли и представителей Apple, оценит работы и выберет 10 победителей.

Лучшие снимки будут опубликованы на сайте Apple в разделе Newsroom, а также на странице Apple в Instagram (@apple) и на других официальных страницах Apple в социальных сетях. Снимки также могут быть использованы в цифровых рекламных кампаниях, для оформления магазинов Apple Store или рекламных плакатов, а также на публичных фотовыставках.

Макросъёмка на iPhone 13 Pro / Фото предоставлено Apple

Для участия потребуется опубликовать свои лучшие макроснимки, сделанные на iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max, в Instagram или Twitter и добавьте хэштеги #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge. В подписях обязательно указывайте, на какую модель iPhone был сделан снимок. Кроме того, фотографии можно прислать в максимальном разрешении по электронной почте на адрес shotoniphone@apple.com, используя следующий формат названия: «имя_фамилия_macro_модельiPhone». В теме письма нужно указать: «Shot on iPhone Macro Challenge Submission».

В конкурсе могут участвовать как необработанные снимки, так и обработанные в приложении «Фото» на устройствах Apple или в сторонних приложениях. Приём заявок закончится 17 февраля 2022 года, в 10:59 мск. Участвовать могут пользователи в возрасте 18 лет и старше, кроме сотрудников Apple и их ближайших родственников. Победители будут объявлены 12 апреля 2022 года или незадолго до этой даты.

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