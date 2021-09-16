Apple удалила из App Store клавиатуру для Apple Watch, а затем выкатила её копию

На презентации компании Apple производитель из Купертино не только представил новую версию Apple Watch Series 7, но также показал клавиатуру для умных часов. Однако, похоже, это может вылиться в проблемы для компании.

Суть в следующем — в августе из App Store убрали продукт под названием FlickType от разработчика по имени Коста Элефтериу. Это была клавиатура для часов, которая почти полностью копирует предыдущее решение.

FlickType

Сам Элефтериу заявил, что Apple начала отклонять обновления для приложения, требуя предоставить полный доступ к исходникам. Автор отказался, и некоторое время FlickType была доступна в магазине, но затем программу удалили, заявив, что на умных часах нельзя использовать клавиатуру.

Клон от Apple

После появления фирменной клавиатуры от самой Apple, Элефтериу намерен доказывать свою правоту в суде. По его мнению, компания украла идею его продукта и «устранила» конкурента. Иск в суд уже подан.

Отметим, что ранее Apple неоднократно использовала идеи сторонних разработчиков в своих продуктах. При этом законы штата Калифорния могут сыграть и против компании из Купертино.