Apple сделает подэкранный Face ID в iPhone 17 Pro

Популярный аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants сообщил, что Pro-версия iPhone 17-ого поколения получит подэкранный Face ID.

Сообщается, что Apple спрячет все компоненты Face ID под дисплеем, а оставит только небольшой вырез с фронтальной камерой. Подобную конструкцию будут получать iPhone до 2027 года. Еще позже компания и вовсе откажется от вырезов и фронталку тоже разместят под экраном.

Исходя из этого, можно сделать выводы, что Dynamic Island будет присутствовать в новых iPhone ближайшие 2-3 года.