Apple сделает iOS 18 в новом дизайне с функциями искусственного интеллекта

Apple готовит iOS 18, а внутри компании называет её “амбициозной и убедительной”, согласно информации от Марка Гурмана из рассылки Power On.

Основная задача компании заключается во внедрении значительных улучшений в функциональности и визуальном дизайне iOS 18, а также в повышении производительности и безопасности платформы. На данный момент конкретных деталей о предстоящих нововведениях не раскрыто. Гурман отмечает, что iOS 18 станет первым крупным обновлением с момента выпуска iOS 14 в 2020 году, внедрившей виджеты на главный экран.

В конце октября Марк Гурман дополнил информацию, утверждая, что iOS 18 будет включать множество функций искусственного интеллекта. Среди них выделяются умные предложения ответов в iMessage, генеративные плейлисты в Apple Music, а также автозавершение кода в Xcode. По данным The Information, помощник Siri также получит глубокую интеграцию с сервисом “Команды”.