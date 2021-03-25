Apple рекламой доказывает неубиваемость iPhone 12

Компания Apple ещё с момента анонса iPhone 12 заявляла, что новинки куда лучше выдерживают падения, чем старые модели. Всё то достигнуто за счёт OLED-дисплеев с покрытием Ceramic Shield, которое, как утверждается, вчетверо лучше в плане защиты от падений, чем обычные стёкла.

И вот в сети появился новый ролик, который снова акцентирует внимание на этом. В видео iPhone 12 выскользнул из рук девушки, хотя та и пыталась его поймать. Однако в итоге смартфон упал экраном на землю, но остался полностью целым.

Комментарий к ролику утверждает: «iPhone 12 оснащён защитным стеклом Ceramic Shield, которое является прочнее, чем стекло любого другого смартфона. Расслабьтесь, это iPhone».

Так что компания не жалеет времени и денег на рекламу прочности своих аппаратов.