Apple работает над огромным 16-дюймовым iPad. На данный момент самым большим планшетом компании является 12,9-дюймовый iPad Pro.

Представить такой iPad могут в четвертом квартале 2023 года. В рамках какой линейки он будет выходить пока неизвестно, это может быть и базовый iPad и iPad Pro.

По словам источника, такое устройство будет стирать грань между iPad и MacBook, приближая размер экрана планшета к размеру самого большого ноутбука Apple, который также оснащен 16-дюймовым дисплеем. Предполагается, что iPad c таким экраном будет ориентирован на творческих профессионалов, например, художников-графиков и дизайнеров.

В начале 2022 года Samsung уже выпускала большой Galaxy Tab S8 Ultra на 14,6 дюймов. Судя по всему, купертиновцы хотят тоже занять эту нишу.