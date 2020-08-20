Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple пригрозила удалить профиль Epic Games из App Store

Война между разработчиками Epic Games и Apple продолжается. Дело дошло до того, что Apple не только удалит игру Fortnite из App Store, а также удалит учётные записи разработчиков Epic, а значит будет закрыт доступ к инструментам iOS и macOS.

Сами разработчики в Твиттере сделали заявление, что такое решение может помешать не только технической поддержке Fortnite, но и негативно повлияет на движок Unreal Engine, который может стать несовместимым с операционными системами Apple. Кроме того, проблема может затронуть сторонних разработчиков, которые используют в своих проектах Unreal Engine. Сторонним разработчикам придётся искать другой движок для проектов, а Epic останется с ним, но только не в экосистеме Apple, что сделает Unreal Engine нишевым решением.

Epic Games хочет добиться через суд запрета для таких действий со стороны Apple, потому что изначально претензии были касательно Fortnite и комиссии в 30%, но Apple решила пойти дальше.

Напомним, что 28 числа в Fortnite выходит новый сезон, а игроки на iOS не смогут обновиться из-за ограничений со стороны App Store. Таким образом в конце августа игра перестанет функционировать на всех устройствах Apple.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить