Apple пригрозила удалить профиль Epic Games из App Store

Война между разработчиками Epic Games и Apple продолжается. Дело дошло до того, что Apple не только удалит игру Fortnite из App Store, а также удалит учётные записи разработчиков Epic, а значит будет закрыт доступ к инструментам iOS и macOS.

Сами разработчики в Твиттере сделали заявление, что такое решение может помешать не только технической поддержке Fortnite, но и негативно повлияет на движок Unreal Engine, который может стать несовместимым с операционными системами Apple. Кроме того, проблема может затронуть сторонних разработчиков, которые используют в своих проектах Unreal Engine. Сторонним разработчикам придётся искать другой движок для проектов, а Epic останется с ним, но только не в экосистеме Apple, что сделает Unreal Engine нишевым решением.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Epic Games хочет добиться через суд запрета для таких действий со стороны Apple, потому что изначально претензии были касательно Fortnite и комиссии в 30%, но Apple решила пойти дальше.

Напомним, что 28 числа в Fortnite выходит новый сезон, а игроки на iOS не смогут обновиться из-за ограничений со стороны App Store. Таким образом в конце августа игра перестанет функционировать на всех устройствах Apple.