Apple пригрозила удалить профиль Epic Games из App Store

Война между разработчиками Epic Games и Apple продолжается. Дело дошло до того, что Apple не только удалит игру Fortnite из App Store, а также удалит учётные записи разработчиков Epic, а значит будет закрыт доступ к инструментам iOS и macOS.
Сами разработчики в Твиттере сделали заявление, что такое решение может помешать не только технической поддержке Fortnite, но и негативно повлияет на движок Unreal Engine, который может стать несовместимым с операционными системами Apple. Кроме того, проблема может затронуть сторонних разработчиков, которые используют в своих проектах Unreal Engine. Сторонним разработчикам придётся искать другой движок для проектов, а Epic останется с ним, но только не в экосистеме Apple, что сделает Unreal Engine нишевым решением.
Epic Games хочет добиться через суд запрета для таких действий со стороны Apple, потому что изначально претензии были касательно Fortnite и комиссии в 30%, но Apple решила пойти дальше.
Напомним, что 28 числа в Fortnite выходит новый сезон, а игроки на iOS не смогут обновиться из-за ограничений со стороны App Store. Таким образом в конце августа игра перестанет функционировать на всех устройствах Apple.
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