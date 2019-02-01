С 28 августа Fortnite на iOS перестанет работать

Те игроки, которые уже загрузили Fortnite на iOS-устройства до удаления игры из App Store, смогут играть в королевскую битву, но лишь до 28 августа. В этот день ожидается выход обновления четвёртого сезона, которое потребует скачивания. Само собой, что для iOS это будет уже недоступно, потому игроки останутся без любимого развлечения.

При этом, Epic Games заявила, что деньги за покупки возвращать должна Apple, поскольку, по словам владельца игры, именно корпорация из Купертино несёт ответственность за происходящее. Причём это сказано в официальном FAQ.

Также в Epic отметили, что правила Apple облагают все покупки 30% налогом и наказывают разработчиков игр, если те хотят удешевить транзакции. О реакции «яблочной» компании пока ничего не говорится.

Отметим, что ранее Epic Games уже поиронизировала над монополией Apple и подала на компанию в суд. Однако пока сложно говорить о том, каким будет решение корпорации.