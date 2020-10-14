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Новости

Apple представила беспроводные наушники Beats Flex

На следующий день после презентации флагманской линейки iPhone 12, Apple выпустила Beats Flex – самые доступные беспроводные наушники бренда. Новинка представляет собой улучшенную версию Beats X, которые дебютировали в 2017 году.

  • Beats Flex 1

Время автономной работы в режиме воспроизведения составляет около 12 часов с возможностью быстрой 10-минутной подзарядкой. Вместо разъёма Lightning используется USB-C, а за производственную часть отвечает чип Apple W1, как в AirPods. Также улучшено звучание и сбалансированные басы.

  • Beats Flex 3

Купить Beats Flex можно в России по цене 4 990 рублей. На выбор четыре расцветки: черный, желтый, серый и голубой.

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Источник:
Apple
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