Представлены iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Компания Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с поддержкой 5G и передовыми технологиями, которые дают пользователям возможность работать с iPhone на новом уровне.

iPhone 12 Pro представлены в новом дизайне и оснащены дисплеем Super Retina XDR от края до края, самым большим среди всех моделей iPhone, передней панелью Ceramic Shield, которая значительно лучше защищает дисплей в случае падения устройства.

В новом iPhone 12 Pro используется процессор A14 Bionic. Он обеспечивает уникальные возможности фотосъёмки и обработки изображений: в частности, благодаря ему была реализована поддержка нового формата Apple ProRAW, который позволяет корректировать на фотоснимках больше параметров, а также впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.

Обновлённая система камер уровня Pro включает в себя сверхширокоугольную камеру, телефотокамеру (с ещё большим фокусным расстоянием у iPhone 12 Pro Max) и новую широкоугольную камеру. Модели iPhone 12 Pro также оснащены новым сканером LiDAR, благодаря которому была улучшена работа с дополненной реальностью. Новые модели совместимы с устройствами и аксессуарами MagSafe — это совершенно новая экосистема аксессуаров для мощной беспроводной зарядки, которые легко и быстро примагничиваются к iPhone.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в корпусе из нержавеющей стали будут доступны в четырёх цветах: графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий». В продаже iPhone 12 Pro появится в пятницу, 23 октября. iPhone 12 Pro Max станет доступен начиная с пятницы, 13 ноября.

Поддержка сетей 5G на iPhone — это более высокая скорость скачивания и отправки данных, улучшенный стриминг, стремительный отклик в онлайн-играх, высокое разрешение при общении по FaceTime, интерактивные приложения, работающие по‑настоящему в реальном времени.

Модели iPhone 12 Pro поддерживают большинство диапазонов 5G, а это означает возможность подключения к 5G во множестве стран и городов. Модели, выпущенные для рынка США, поддерживают миллиметровые волны. Это крайне высокие частоты 5G, связь на которых достигает скорости 4 Гбит в секунду даже там, где спрос на подключение к 5G очень высок. А ещё в моделях iPhone 12 Pro используется режим Smart Data, благодаря которому увеличивается срок работы устройства без подзарядки — интеллектуальная технология в реальном времени оценивает и оптимизирует необходимое соотношение передачи данных и использования аккумулятора при работе с сетями 5G.

A14 Bionic — это первый процессор iPhone, созданный с использованием 5‑нанометровой технологии производства, и по своим параметрам он опережает многие процессоры, используемые в смартфонах. Вычислительная и графическая производительность A14 Bionic до 50% выше по сравнению с некоторыми другими смартфонами. Процессор A14 Bionic снабжён 16‑ядерной системой Neural Engine, производительность которой возросла на 80%: теперь она способна выполнять до 11 триллионов операций в секунду, и возможности использования моделей машинного обучения.

iPhone 12 Pro отличается новым дизайном без закругления граней. Корпус этих моделей изготовлен из материалов высочайшего качества: рамка — из хирургической нержавеющей стали, задняя панель — из тщательно обработанного матового стекла. А защиту дисплея обеспечивает прочная передняя панель Ceramic Shield. Она намного надёжнее защитного стекла в предыдущих моделях iPhone: при её изготовлении в стеклянную матрицу добавляются керамические нанокристаллы, и риск повреждений дисплея при падении снижается в четыре раза.

Размеры корпуса у iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма и iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма не изменились по сравнению с предыдущим поколением iPhone, однако у каждого из них увеличилась площадь дисплея — за счёт более тонкой рамки вокруг него. Дисплей Super Retina XDR от края до края позволяет управлять цветом на уровне всей системы и обеспечивает превосходную цветопередачу.

Дисплей iPhone 12 Pro Max — самый большой среди дисплеев iPhone — обладает высочайшим разрешением и отображает почти 3,5 миллиона пикселей. Яркость этих дисплеев OLED достигает 1200 кд/м² в пиковом режиме.

Уровень защиты моделей iPhone 12 Pro от воды соответствует рейтингу IP68. Они выдерживают погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.

Совместно с новым процессором обработки сигнала (ISP) процессор A14 Bionic обеспечивает высокое качество изображения и позволяет пользоваться функциями вычислительной фотографии, которых нет на обычных камерах. Модели iPhone 12 Pro также поддерживают формат Apple ProRAW, который станет доступен позже в этом году.

Система камер iPhone 12 Pro включает в себя три камеры. Новая широкоугольная камера с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 . Сверхширокоугольная камера имеет угол обзора в 120 градусов и помогает больше запечатлеть в кадре.

iPhone 12 Pro Max используется широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, увеличенной на 47% матрицей и пикселями размером 1,7 мкм улучшает качество съёмки при слабом освещении на целых 87%.

Модели iPhone 12 Pro обеспечивают высочайшее качество видеосъёмки — это первые устройства, способные записывать HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду. Они также поддерживают улучшенную стабилизацию изображения, позволяя создавать видео кинематографического качества.

Новый сканер LiDAR взаимодействует с системой камер Pro: он определяет дальность с помощью светового луча и использует информацию о расстояниях до объектов с точностью до пикселя. Благодаря этой технологии возможности дополненной реальности выходят на новый уровень, а автофокус работает в шесть раз лучше при слабом освещении — фото и видео становятся более чёткими, а съёмка происходит быстрее.

Впервые в моделях iPhone 12 Pro будут использоваться только переработанные редкоземельные металлы — это в том числе относится к камерам, блокам Taptic Engine и MagSafe, а также к тем аксессуарам MagSafe, которые производит Apple. Кроме того, в комплект поставки всех моделей iPhone больше не будут входить адаптер питания и наушники EarPods. Теперь за один раз можно отправить на 70% больше смартфонов.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий» по цене от 99 990 и 109 990 рублей.

Покупатели в России смогут приобрести iPhone 12 Pro начиная с пятницы, 23 октября. iPhone 12 Pro Max станет доступен начиная с пятницы, 13 ноября.