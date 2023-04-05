Apple показала фасад своего первого магазина в Индии

Apple готовит к открытию свой первый розничный магазин в Индии. Он должен открыть свои двери в конце этого месяца. Сейчас появились изображения фасада здания.

Флагманский магазин расположен в Мумбаи, в торговом центре премиум-класса Jio World Drive. Название магазина — Apple BKC, в честь делового и жилого комплекса Бандра Курла. Его площадь составит 22 000 кв. футов.

К появлению первого магазина в Индии Apple приурочила нескольких новых обоев для iPhone, iPad и Mac на веб-сайте компании. Также был разработан специальный логотип, и компания продвигала плейлист Apple Music под названием “Sound of Mumbai”.