Apple планировала внедрить обратную зарядку в iPhone 14 Pro, но не успела

Сообщается, что Apple по-прежнему работает над технологией реверсивной зарядки. Компания планировала запустить эту функцию в линейке iPhone 14 Pro, но не уложилась в срок.

Обратная зарядка позволит пользователям заряжать смартфон и аксессуары с помощью беспроводного устройства. Примечательно, что необходимые конфигурации для этой функции существуют еще с iPhone 12. Сертификация FCC показывает, что в 12 серии реверсивная зарядка поддерживается, но просто остается неактивной.

Сейчас Apple разрабатывает специальный пользовательский интерфейс, в котором будет специальная анимация и звуки при подключении.

Появится ли обратная зарядка в серии iPhone 15 остается неизвестным.