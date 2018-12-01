Apple патентует кнопку включения с обратной связью для iPhone
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Apple патентует кнопку включения с обратной связью для iPhone

Компания Apple получила новую кнопку для включения мобильных устройств, которая занимает гораздо меньше места, чем обычная. При этом она отличается некоторыми особенностями. Как утверждается, кнопка оснащена технологией обратной связи может считывать силу нажатия.

Подобная технология позволит создавать программируемую обратную связь, проще говоря, обеспечит различный тактильный отклик. В патентной заявке говорится о новой кнопке включения iPhone, однако в будущем планируется расширить спектр применения таких кнопок.

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Одним из вариантов использования станет сверхтонкая клавиатура для iPad, что позволит получить от неё ощущения, сходные с работой за обычной клавиатурой. В техническом плане речь идёт об использовании магнита и электрической катушки.

Схема выглядит так: подача питания активирует катушку, а та перемещает магнит, обеспечивая тактильную обратную связь. Диапазон составляет всего 0,01 мм, но этого хватает, чтобы обеспечить реакцию. Для отслеживания нажатия есть датчик давления, который регистрирует факт нажатия и его силу.

Пока что это патент, потому пока неясно, когда новинка выйдет на рынок. Остаётся надеяться, что её не постигнет судьба клавиатуры-бабочки.  

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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