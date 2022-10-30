Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

Apple решили отложить выход новых ноутбуков MacBook Pro и компьютеров малого форм-фактора Mac mini. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

По словам Гурмана, Apple перенесла презентацию на первый квартал 2023 года. Одновременно с выходом новых устройств, состоится релиз iOS 16.3 и macOS Ventura 13.3.

Ожидается, что купертиновская компания выпустит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro и Mac mini. Все три новинки будут работать на процессоре M2.

Кроме того, периодически появляется информация о разработке Mac Pro на базе M2 Ultra и M2 Extreme с 24-ядерным процессором и 76-ядерной видеокартой.