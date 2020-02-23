Apple открыла бесплатный доступ к фильмам в Apple TV+

Apple открыла в потоковом сервисе Apple TV+ бесплатный доступ к оригинальным сериалам и фильмам через приложение Apple TV. Пользователи могут без подписки на сервис просматривать оригинальные сериалы, детские программы и документальные фильмы.

Для получения доступа нужно перейти по специальной ссылке в приложении Apple TV.

Приложение Apple TV доступно на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, macOS, некоторых смартфонах Samsung и LG, а также на устройствах Amazon Fire TV и Roku.

Из бесплатного доступно: документальный фильм «Королева слонов», историй об иммигрантах Америки «Маленькая Америка», триллер «Слуга», сериалы «Ради всего человечества» , «Дикинсон» , «Помощники», «Послания призрака» и множество другого.