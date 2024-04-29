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Apple оснастит новые iPad Pro лучшими OLED-экранами на рынке

Компания Apple установит в новые модели планшетов iPad Pro лучшие OLED-панели на рынке, рассказал глава Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

Впервые компания включит в свою линейку iPad Pro модели с OLED-дисплеями диагоналями 11,1 и 12,9 дюйма с технологией LTPO и частотой обновления 120 Гц. Это позволит добиться создания ультратонких и легких дисплеев с повышенной яркостью, улучшенной автономностью и продолжительным сроком службы.

Новые модели iPad Pro могут дебютировать уже 7 мая. В этот день состоится мероприятие Let Loose.

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Источник:
DSCC
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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