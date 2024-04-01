Apple официально признала iPhone 6 Plus устаревшим, а iPad Mini 4 — винтажным

Apple обновила свой перечень устаревших устройств, пополнив его iPhone 6 Plus. Теперь магазины компании и партнеры не будут ремонтировать и обслуживать данную модель.

Интересно, что базовый iPhone 6 пока еще не входит в список устаревших, так как какое-то время продавался после снятия с продаж iPhone 6 Plus. Напомним, что для попадания в этот перечень должно пройти семь лет с момента последней поставки устройства на рынок.

Кроме того, в список винтажных устройств включили iPad mini четвёртого поколения. Пока Apple и авторизованные сервисные центры будут продолжать ремонт этих устройств в течение двух лет, но при наличии необходимых запчастей.

Напомним, в конце января Apple признала винтажным последний MacBook Pro с CD-приводом.