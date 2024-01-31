Ушла эпоха: Apple признала винтажным последний MacBook Pro с CD-приводом  

31 января 2024 года Apple добавила 13-дюймовый MacBook Pro в список устаревших продуктов. Такие устройства теряют полную техническую поддержку, а починить их можно только при наличии запчастей.

Эта модель, вышедшая в далеком 2012 году, стала последним MacBook со встроенным приводом CD/DVD и последней Pro-версией без дисплея Retina. Сейчас на смену устаревшему встроенному приводу Apple продает внешний SuperDrive, но для подключения к современным MacBook потребуется адаптер USB-C.

MacBook Pro (2012) также позволял самостоятельно менять ОЗУ и ПЗУ. Что касается программного обеспечения, то в 2020 году Apple прекратила поддержку данной модели.