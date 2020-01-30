Apple и Broadcom обязали выплатить местному вузу $1,1 млрд

IT-гиганты оказались колосом на глиняных ногах. «Некоммерческое высшее учебное заведение» смогло в суде взыскать с Apple и Broadcom 837 и 270 млн. долларов соответственно за нарушение четырех патентов на технологии Wi-Fi.

Судебной победы добился Калифорнийский технологический университет, чьи сотрудники разработали и запатентовали технологии, которые без их разрешения использовала компания Broadcom при производстве микрочипов. Те, в свою очередь приобретал Apple, размещая их в iPhone, iPad и Apple Watches.

Примечательно, что Apple обязали заплатить в четыре раза больше, чем Broadcom (вовремя купертиновцы рассказали о рекордной выручке). Обе компании намерены обжаловать решение суда.

Однако крупнейшие выплаты по патентному праву за всю историю США уже создали прецедент, указав на ахиллесову пяту мировых гигантов – источник происхождения технологий. Их капитал и влияние оказались слабее потенциала ученых посвящающих себя «расширению человеческих знаний».

Все это странным образом происходит на фоне желания властей США ослабить влияние IT гигантов, набравших чрезмерную силу. Ведущий американский журнал “Форбс” не скрывает негативного влияния мега-корпораций на развитие всей индустрии хай-тек в целом.

«Слабое антимонопольное правоприменение привело к резкому снижению конкуренции и инноваций в технологическом секторе»,- отмечается в издании. Принятое решение как нельзя лучше ставит монополистов на место. Причем выгодоприобретателями от этого являются не прямые участники рынка.

«Будучи некоммерческим высшим учебным заведением, Caltech стремится защищать свою интеллектуальную собственность в рамках своей миссии по расширению человеческих знаний и приносить пользу обществу посредством исследований, интегрированных с образованием»,- именно так в собственном сообщении университет комментирует происшедшее событие.

Там же выражается признательность суду присяжных жюри, которых «обнаружило, что Apple и Broadcom нарушили патенты Caltech». Остается только догадываться сколько еще студенческих разработок стали залогом благополучия всемирно известных корпораций.