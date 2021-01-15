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Новости

Apple обновит дизайн iMac в 2021 году

Apple может произвести глобальный редизайн настольных моноблоков iMac. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник приближенный к планам компании.

В новых iMac ожидается появление тонкой рамки вокруг дисплея, а задняя часть моноблока станет практически плоской. Кроме того, компьютеры получат мощные процессоры разработанные Apple, как это произошло в 2020 году с новыми MacBook.

Производство iMac начнется в 2021 году. Дата анонса пока неизвестна.

Также появилась информация о разработке новых MacBook со старым магнитным кабелем MagSafe и без панели Touch Bar.

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Источник:
Bloomberg
Теги: 
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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