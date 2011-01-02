Чип M1, новые MacBook Air и MacBook Pro 13 дюймов, а также Mac mini

Apple провела третью презентацию за осень. Главной новинкой стал M1 – первый чип, разработанный специально для Mac. Система на чипе Apple M1 вмещает 16 миллиардов транзис­торов и объединяет центральный и графи­ческий процессоры, систему Neural Engine, контроллеры ввода-вывода и множество других компонентов.

Центральный процессор

8‑ядерный процессор в чипе M1 включает в себя четыре ядра производительности и четыре ядра эффективности, которые распределяют между собой нагрузку при выполнении сложных многопоточных процессов. Это позволяет значительно улучшить соотношение производительности и потребляемой энергии — и тем самым продлить время работы от аккумулятора.

Ядра центрального процессора, отвечающие за производительность, — это самые быстрые ядра для чипов с низким потреблением энергии, а в Apple M1 четыре таких ядра.

Четыре ядра, отвечающие за эффективность, легко справляются с повседневными действиями и расходуют при этом в десять раз меньше энергии. Эти ядра выполняют более простые задачи, снимая лишнюю нагрузку с ядер производительности и позволяя им направлять всю мощь на сложные ресурсоёмкие процессы.

MacBook Air

В чип M1 встроен самый быстрый в мире графический процессор для персонального компьютера. С ним скорость обработки графики выросла до 5 раз по сравнению с предыдущим поколением MacBook Air.

Теперь MacBook Air может работать с гораздо более сложной графикой. Он впервые позволяет редактировать и просматривать сразу несколько потоков видео 4K без потери качества.

Система Neural Engine

16 выделенных ядер системы Neural Engine в чипе M1 могут выполнять 11 триллионов операций в секунду. Например, в приложении djay Pro Al можно в реальном времени разделить любой трек на дорожки с вокалом, инструментами и партией ударных.

Чип M1 разработан с расчётом на использование машинного обучения. Центральный процессор, графический процессор и система Neural Engine предназначены для выполнения задач разного типа, а контроллер машинного обучения распределяет задачи таким образом, чтобы добиться максимальной производительности.

Безопасность

Чип M1 и macOS Big Sur обеспечивают функции безопасности и конфиденциальности на MacBook Air, помогая защищать системные и личные данные.

Сопроцессор Secure Enclave отвечает за безопасность критически важных функций, таких как Touch ID и Apple Pay, на аппаратном уровне. А чип M1 ускоряет его работу.

Выделенный AES‑модуль для шифрования данных на устройстве обеспечивает безопасность ключей шифрования, максимально эффективную работу хранилища зашифрованных данных и надёжную защиту информации.



С появлением чипа Apple M1 самый тонкий и лёгкий ноутбук Apple полностью преобразился. Центральный процессор теперь работает до 3,5 раза быстрее. Графический — до 5 раз. Новый MacBook Air работает без подзарядки дольше, чем предыдущие модели. И совсем не шумит, потому что у него нет вентилятора.

Стоимость MacBook Air в России начинается от 99 990 pyблей.

Новый MacBook Pro

С появлением чипа M1 MacBook Pro 13 дюймов становится гораздо про­из­во­ди­тель­ным и быстрым. Мощность центрального процессора выросла до 2,8 раза. Скорость обработки графики — до 5 раз. MacBook Pro работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем любой другой Mac.

Стоимость MacBook Pro в России начинается от 129 990 pyблей.

Также обновлению подвергся MacMini. Теперь он работает на новом чипе и способен обеспечить мощностью гораздо больше. При этом версия на процессоре Intel осталась в продаже.