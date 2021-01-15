Apple может вернуть магнитную зарядку в MacBook Pro

В середине 2021 года компания Apple планирует обновить ноутбуки MacBook Pro. И, по данным СМИ, там вернут одну из «фишек» старых моделей.

Издание Bloomberg сообщает, что устройство будет представлено в двух вариантах: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия J316. Они оба получат фирменные процессоры.

При этом они также получат магнитную зарядку MagSafe, которая использовалась до 2016 года. Параллельно с ней будут использоваться USB-C порты.

«Новая старая» зарядка, как ожидается, будет быстрее заряжать ноутбуки. При этом в Apple не комментировали ситуацию.