Apple обещает отгрузить 300 миллионов смартфонов в 2022 году

Несколько дней назад стало известно, что до конца года Apple сократит производство iPhone 13. Но, похоже, компания хочет отыграться в будущем году. Как сообщается, в первой половине будущего года планируется на 30% увеличить поставки iPhone. В результате общие показатели превысят 300 миллионов штук за год.

Если точнее, в первой половине планируется отгрузить 130 миллионов смартфонов, а во второй — ещё 170 миллионов. Это будет сделать на счёт уменьшения доли производства iPad и старых iPhone.

Судя по всему, компания сделает ставку на недорогие iPhone SE 3 с 4,7-дюймовым дисплеем и аппаратной кнопкой Home. В компании TrendForce ожидают выпуск 25–30 миллионов единиц. Этот смартфон получит также современный процессор, поддержку 5G и улучшенную камеру.

А в сентябре выйдет линейка iPhone 14, где уже не будет версии mini, зато появится версия Max (не путать с Pro Max).