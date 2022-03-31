Apple передумала выпускать iPhone с подэкранным сканером

Слухи о том, что Apple в iPhone 15 перейдет на подэкранный Face ID/Touch ID росли с каждым днем. Однако, сейчас аналитики, которые об этом сообщали берут свои слова обратно.

Так, известный и достоверный аналитик Мин-Чи Куо написал в своем твиттере, что купертиновцы передумали. Apple не сделает подэкранный сканер в течение двух следующих лет.

Теперь все силы отправят на усовершенствование привычной версии Face ID. Например, только недавно iPhone с iOS 15.4 научился распознавать лицо с маской. Видимо, компания будет двигаться и дальше в этом направлении.

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