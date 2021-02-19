Apple начала сотрудничать с LG для создания складного iPhone

LG приняла участие в создании гибких дисплеев для складного iPhone. Об этом сообщает источник, который приближен к поставщикам Apple. Однако пока остаётся загадкой, станет ли LG основным поставщиком при начале серийного производства.

Также появились слухи, что Apple заказала партию гибких дисплеев у Samsung, которые пойдут для разработки прототипов «раскладушки». Поэтому Apple пока находится в стадии выбора основного поставщика экранов.

Выход раскладного iPhone может произойти в 2022 году.