Apple начала продавать в России клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID

Apple начала продавать в России беспроводную клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID и цифровой панелью. Ранее она была доступна только при покупке 24-дюймового iMac.

Благодаря встроенному сканеру Touch ID, можно производить покупки через Apple Pay и проходить процедуру авторизации на сайтах. Последний способ избавляет пользователя от постоянного ввода логина и пароля.

По заявлению Apple клавиатура может проработать без подзарядки около месяца. В комплект входит кабель USB‑C/Lightning в оплётке.

Обычная клавиатура Magic Keyboard с Touch ID стоит 14 900 рублей, а полноразмерная Magic Keyboard с цифровым блоком обойдётся в 17 990 рублей. Обе модели доступны только в белом цвете и могут работать только с Mac на чипе M1.

Но если ищите более доступный вариант клавиатуры для своего Mac, то обязательно загляните в нашу подборку.